Avec son passage du côté de la Rafa Nadal Academy à Majorque, Alexander Zverev a pu profiter des conseils de Toni Nadal, mais aussi de ceux de Rafa.

Comme beau­coup de suiveurs et passionnés de tennis, la légende Espagnole a remarqué un manque d’agres­si­vité chez l’Allemand, et lui a répété de faire preuve de plus d’in­ten­tions offen­sives dans son jeu. Zverev a donc eu les conseils d’un grand, ce qui l’ai­dera proba­ble­ment à lâcher son jeu avec plus de confiance.

« Je ne sais pas combien de fois cette semaine il m’a dit que je devais être plus agressif et coura­geux. Je sais que je devrais, mais l’en­tendre de sa bouche, avec qui j’ai joué des matchs impor­tants… Il m’a dit que lorsque j’étais agressif, il était très diffi­cile de me mettre dans le rouge, mais que lorsque j’étais passif, je deve­nais vulné­rable. Je n’ai pas d’ar­gu­ments dans mon jeu tels qu’une bonne amortie ou de bons slices, donc je devrais être agressif. Il m’a répété un million de fois qu’il croyait sincè­re­ment que je pouvais gagner un Grand Chelem, à condi­tion que je sois plus agressif, surtout dans les moments importants »