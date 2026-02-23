Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 d’Acapulco où il sera opposé au Français, Corentin Moutet, au premier tour, Alexander Zverev est revenu, chez nos confrères de Tennis TV, sur sa douloureuse défaite en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Carlos Alcaraz alors que ce dernier était touché physiquement par les crampes.
Et à l’écouter, l’Allemand n’a aucun regret, expliquant qu’il était tout simplement cuit à la fin du cinquième set.
« J’ai joué de la bonne manière. J’ai perdu le match parce que j’étais fatigué à la fin, pour être honnête. Je n’avais plus rien à 5–4. Oui, il y a eu quelques points, notamment le premier dont je me souviens dans le match, où j’aurais dû frapper le coup droit un peu plus tôt, j’aurais dû frapper le revers un peu plus tôt, mais pour cela, il faut se déplacer vers ces balles, et je ne pouvais plus me déplacer. Vous savez, c’est probablement la raison pour laquelle j’ai perdu le match. Et puis, Carlos, évidemment, a eu un petit coup de mou physique pendant deux sets, il ne bougeait plus autant, alors que moi, j’ai dû vraiment me remettre dans le match. Mais j’ai quand même le sentiment que l’Australie a été, d’une certaine manière, une réussite, même si je n’ai pas remporté le tournoi. C’était un succès, dans le sens où j’avais l’impression que mon jeu fonctionnait et que le plan que nous avions pour cette année portait ses fruits. Et oui, j’en suis content, et nous continuons à travailler. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 15:15