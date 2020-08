Lorsqu’il était âgé de 18 ans, Alexander Zverev affrontait Rafael Nadal pour la première fois de sa carrière. Son ami, le basketteur Dirk Nowitzki, a demandé à Zverev quand c’était la dernière fois qu’il avait pleuré pour un match de tennis. L’Allemand a dit que c’était après son premier match contre Rafa :

« J’avais une balle de match et j’ai eu une volée à environ deux ou trois mètres du filet. Une volée haute du coup droit. J’ai dû la ranger et je l’ai manquée. Je pense que c’était 5-3, 40-30 mon service. Et je n’avais plus gagné un seul point après cela. J’avais 18 ans et je n’avais pas de victoire dans le top 10 à cette époque et Rafa aurait été mon premier top 10. Je suis rentré chez moi et j’étais dévasté, j’étais fini. » Zverev menait 5-3 dans le troisième set, avant de s’effondrer et de perdre 7-5…