Alexander Zverev est très récem­ment allé passer du temps à Majorque, à la Rafa Nadal Academy, où il s’est notam­ment entraîné sous les yeux de Toni Nadal.

Mais il a aussi bien évidem­ment pu profiter des conseils de Rafael Nadal. Et il a d’ailleurs révélé dans le podcast Nothing Major que l’im­pli­ca­tion de Rafa avait été au‐delà de toutes ses espé­rances. De quoi gagner en confiance pour l’Allemand.

« C’était spec­ta­cu­laire de le voir sur le court avec moi si impliqué. Il m’a vrai­ment surpris et je ne le remer­cierai jamais assez. Avant de le rencon­trer ainsi, j’au­rais dit que Djokovic serait l’en­traî­neur idéal pour moi, si on me donnait le choix entre les membres du Big Three, car il m’a donné beau­coup de conseils et nous avons eu de bonnes conver­sa­tions. Mais ce que j’ai vécu avec Rafa cette semaine à Majorque, c’est… On dînait jusqu’à 1 heure du matin et, au milieu de chaque repas, il se levait au milieu du restau­rant et commen­çait à frapper son coup droit pour me donner des conseils techniques. »