Encore en lice pour remporter l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev était présent en conférence de presse en marge de son dernier carré contre Alex De Minaur.
À cette occasion, le futur nouveau numéro un mondial a été questionné sur le calendrier ATP, véritable serpent de mer sur le circuit. À l’instar de Daniil Medvedev, le double champion en Grand Chelem estime que la saison est trop dense en tournois. Face à cette situation, l’Allemand prend des décisions radicales dans sa programmation et ne s’alignera pas sur l’United Cup 2027 (du 1er au 10 janvier).
« Je l’ai déjà dit à maintes reprises : nous devrions raccourcir la saison de deux ou trois semaines afin d’avoir plus de temps pour laisser notre corps se reposer et reprendre des forces. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup le travail physique et m’entraîner dur. Mais cette année, si je participe à la Coupe Davis, nous serons en compétition pratiquement jusqu’en décembre. Et si j’avais disputé la United Cup, j’aurais dû jouer mon premier match fin décembre. Je ne vais pas disputer la United Cup, car c’est impossible pour moi. Si je pars en vacances, je ne peux pas prendre l’avion directement de là‐bas vers l’Australie. Il arrive un moment où tout cela n’a plus aucun sens. Je répète la même chose depuis dix ans et rien ne change. Cependant, je pense que les joueurs commencent désormais à s’exprimer davantage sur ce sujet et à faire part de leur mécontentement. Je pense que de plus en plus de voix se feront entendre à ce sujet. À mon avis, malheureusement, les choses évoluent dans la mauvaise direction pour nous », a commenté le natif de Hambourg dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 08:23