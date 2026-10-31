Encore en lice pour remporter l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev était présent en confé­rence de presse en marge de son dernier carré contre Alex De Minaur.

À cette occa­sion, le futur nouveau numéro un mondial a été ques­tionné sur le calen­drier ATP, véri­table serpent de mer sur le circuit. À l’instar de Daniil Medvedev, le double cham­pion en Grand Chelem estime que la saison est trop dense en tour­nois. Face à cette situa­tion, l’Allemand prend des déci­sions radi­cales dans sa program­ma­tion et ne s’ali­gnera pas sur l’United Cup 2027 (du 1er au 10 janvier).

« Je l’ai déjà dit à maintes reprises : nous devrions raccourcir la saison de deux ou trois semaines afin d’avoir plus de temps pour laisser notre corps se reposer et reprendre des forces. Je suis quelqu’un qui aime beau­coup le travail physique et m’entraîner dur. Mais cette année, si je parti­cipe à la Coupe Davis, nous serons en compé­ti­tion prati­que­ment jusqu’en décembre. Et si j’avais disputé la United Cup, j’aurais dû jouer mon premier match fin décembre. Je ne vais pas disputer la United Cup, car c’est impos­sible pour moi. Si je pars en vacances, je ne peux pas prendre l’avion direc­te­ment de là‐bas vers l’Australie. Il arrive un moment où tout cela n’a plus aucun sens. Je répète la même chose depuis dix ans et rien ne change. Cependant, je pense que les joueurs commencent désor­mais à s’exprimer davan­tage sur ce sujet et à faire part de leur mécon­ten­te­ment. Je pense que de plus en plus de voix se feront entendre à ce sujet. À mon avis, malheu­reu­se­ment, les choses évoluent dans la mauvaise direc­tion pour nous », a commenté le natif de Hambourg dans des propos rapportés par Punto de Break.