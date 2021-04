Etonnamment, Alexandre Zverev n’a pas parti­cipé dimanche au média day. Ce n’est pas pour cela qu’il ne s’est pas exprimé sur la situa­tion actuelle. Il a notam­ment avoué louer une vraie admi­ra­tion pour l’un de ses rivaux : Novak Djokovic. Pour Zverev, ce que fait le Serbe est admi­rable et force le respect : « Tous les records de Nole parlent d’eux‐mêmes. Vous pouvez dire telle­ment de choses, il a gagné ceci, il a gagné cela, il a le record de la plupart des semaines au numéro un », a déclaré Zverev dans une inter­view avec ATP Tennis TV.

« Mais ce qui est inté­res­sant, c’est de voir à quel point il a encore faim. À quel point il est déter­miné à battre encore plus de records, et il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas tous les records que vous pouvez avoir. C’est formi­dable à voir, il est formi­dable pour notre sport et j’espère qu’il conti­nuera à jouer pendant long­temps. Mais j’es­père pouvoir le battre encore quelques fois dans ma carrière (rires) »