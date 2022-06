Dans un long message sur son compte Instagram, Alexandre Zverev a donc confirmé qu’il avait du subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale car c’était la meilleure solu­tion pour revenir le plus tôt à la compétition.

« Nous avons tous notre propre parcours dans la vie. Cela fait partie du mien. La semaine prochaine, j’at­tein­drai un sommet en carrière de numéro 2 mondial, mais ce matin, j’ai dû subir une inter­ven­tion chirur­gi­cale. Après un examen plus appro­fondi en Allemagne, nous avons reçu la confir­ma­tion que les trois liga­ments laté­raux de ma cheville droite étaient déchirés. Pour reprendre la compé­ti­tion le plus rapi­de­ment possible, pour assurer la bonne cica­tri­sa­tion de tous les liga­ments et pour retrouver une stabi­lité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix. Ma réédu­ca­tion commence main­te­nant et je ferai tout pour revenir plus fort que jamais !

Je continue de rece­voir autant de messages et je tiens encore une fois à remer­cier tout le monde de m’avoir soutenu pendant une période aussi diffi­cile ❤️ »