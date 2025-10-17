Battu en une heure de jeu par Taylor Fritz lors de la deuxième édition du « 6 Kings Slam », un tournoi d’exhibition en Arabie Saoudite, Alexander Zverev a ressenti une douleur au niveau de l’épaule.
« Pour le moment, je pense uniquement à mon épaule et à la manière d’être en pleine forme, voilà ce à quoi je pense. J’ai eu ce problème aujourd’hui, ce qui est dommage car ces derniers jours, je m’entraînais vraiment bien, je jouais très bien et je me sentais un peu comme avant, et ce mercredi, ce problème est survenu, en fait pendant l’échauffement, donc c’était un peu malchanceux pour moi, mais je ne sais pas », a expliqué le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.
