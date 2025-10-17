AccueilATPZverev très inquiet : "Pour le moment, je pense uniquement à ça..."
Zverev très inquiet : « Pour le moment, je pense unique­ment à ça… »

Battu en une heure de jeu par Taylor Fritz lors de la deuxième édition du « 6 Kings Slam », un tournoi d’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite, Alexander Zverev a ressenti une douleur au niveau de l’épaule. 

« Pour le moment, je pense unique­ment à mon épaule et à la manière d’être en pleine forme, voilà ce à quoi je pense. J’ai eu ce problème aujourd’hui, ce qui est dommage car ces derniers jours, je m’en­traî­nais vrai­ment bien, je jouais très bien et je me sentais un peu comme avant, et ce mercredi, ce problème est survenu, en fait pendant l’échauf­fe­ment, donc c’était un peu malchan­ceux pour moi, mais je ne sais pas », a expliqué le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 13:21

