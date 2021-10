Vainqueur avec auto­rité d’Andy Murray au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6–4, 7–6), Alexander Zverev a été inter­rogé après la rencontre sur les récentes décla­ra­tions du Premier ministre et du ministre de la santé de l’État du Victoria concer­nant la vacci­na­tion des joueurs étran­gers pour l’Open d’Australie en janvier prochain. Un sujet épineux, compliqué sur lequel l’Allemand ne désire pas vrai­ment s’attarder.

« Je ne vois pas pour­quoi je ne me ferais pas vacciner. Je ne veux pas m’op­poser à Tennis Australia, mais je ne veux pas m’op­poser à certains joueurs qui ne sont pas vaccinés. Je comprends les deux parties et je respecte plei­ne­ment les déci­sions des joueurs non vaccinés ainsi que celles du gouver­ne­ment austra­lien. Je ne veux vrai­ment pas être au milieu de quelque chose dans lequel je ne suis pas impliqué », a déclaré un Sascha qui opte visi­ble­ment pour le style normand. Et d’ailleurs, personne ne lui voudra tant le sujet est inuti­le­ment clivant.