Cincinnati était l’un des deux lieux avec Indian Wells où il n’avait jamais brillé. Il vient de le remporter. Son 5e Masters 1000 avec Madrid (x2), Rome et Toronto. À Bercy, Miami et à Shanghaï, il atteint la finale. Il compte aussi une demi‐finale à Monte‐Carlo.

Sans oublier évidem­ment ses titres aux Finales ATP et aux Jeux Olympiques.

Son bilan en Grand Chelem n’est pas non plus mauvais, bien au contraire : une finale à l’US Open, des demies à l’Open d’Australie et Roland‐Garros, avec un « petit » huitième à Wimbledon.

Tout ça à seule­ment 24 ans.