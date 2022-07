Un peu plus d’un mois et demi après sa terrible bles­sure à la cheville face à Rafael Nadal en quarts de finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev a accordé une inter­view à Eurosport afin de donner de ses nouvelles. Et elles sont rassurantes.

L’Allemand se dit vrai­ment satis­fait de son processus de guérison même s’il ne connaît pas encore la date exacte de son retour. Une parti­ci­pa­tion à l’US Open (du 29 août au 11 septembre) semble malgré tout forte­ment compromise.

« Le processus de guérison se déroule très bien. Je fais des progrès impor­tants chaque jour et j’at­tends avec impa­tience les prochaines tâches qui me rappro­che­ront de plus en plus des courts de tennis. Une date exacte pour un retour n’a pas encore été fixée, mais je travaille chaque jour pour m’as­surer que cela se produise le plus tôt possible. Les jour­nées sont très longues. On commence très tôt et on termine le soir. On fait beau­coup d’exer­cices, il y en a toujours de nouveaux qui sont ajoutés en perma­nence. On traite le pied, on travaille la mobi­lité, on recons­truit la force et la stabi­lité. Dans certains cas, on réap­prend à marcher et à courir norma­le­ment. Je fais des exer­cices de sprint dans l’eau, des séances d’en­traî­ne­ment sur le tapis roulant et du vélo. »