Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C’est peu dire qu’Alexander Zverev a vécu une année 2020 com­pli­quée sur le plan pri­vé. Encore obli­gé de se jus­ti­fier sur les accu­sa­tions de vio­lences conju­gales de la part de son ex‐petite amie, « Sascha » essaie néan­moins de tour­ner la page. Son objec­tif est clair : deve­nir un modèle d’ins­pi­ra­tion pour la jeu­nesse allemande.

« Je suis né et j’ai gran­di à Hambourg, l’Allemagne est ma mai­son. Je suis alle­mand et je veux deve­nir quel­qu’un en Allemagne pour lequel les enfants disent : « Je veux deve­nir un joueur de ten­nis grâce à lui. Je pense que Zverev est génial » », a‑t‐il décla­ré lors d’une inter­view à Bild am Sonntag.