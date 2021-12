Alexandre Zverev a accordé un long entre­tien à nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne. Sascha livre ses impres­sions sur plusieurs sujets.

Hier, nous vous propo­sions déjà un extrait où il expli­quait que son père était fina­le­ment le meilleur entrai­neur de sa carrière.

Aujourd’hui place au Big3, et Sascha a une posi­tion très claire sur le sujet.

« Je sais que beau­coup de fans de tennis sont plus pour Roger ou Rafa, mais vous ne pouvez pas contester les statis­tiques. Novak a remporté le plus de tour­nois du Grand Chelem avec Roger et Rafa. Il a été numéro un mondial pendant la plupart des semaines et a terminé numéro N°1 la plupart des années, Novak a remporté la plupart des titres Masters et bien plus encore. Vous ne pouvez pas toujours aller à l’en­contre des chiffres et dire que Roger ou Rafa sont meilleurs parce que nous sommes tous fans d’eux depuis leur plus jeune âge. Parfois, il faut regarder les choses avec réalisme et les records de Novak sont tout simple­ment un fait. »