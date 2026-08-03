C’est le grand sujet de discussion de ces derniers jours sur le circuit ATP à l’approche du Masters 1000 de Montréal : les nombreux forfaits des meilleurs joueurs mondiaux avant même le début du tournoi.
Propulsé tête de série n°1 après les absences de plusieurs cadors, Alexander Zverev a longuement été interrogé sur cette situation lors du Media Day, et plus particulièrement sur le cas de Novak Djokovic. À 39 ans, le Serbe gère désormais son calendrier avec une extrême prudence, sélectionnant ses tournois au compte‐gouttes afin de préserver son physique pour les rendez‐vous les plus importants.
« Vous pensez vraiment que Novak se soucie d’une prime financière plus importante ? Franchement, s’il fallait deviner, je dirais qu’il a plus de 400 millions sur son compte en banque, donc je ne suis pas certain que cela change quoi que ce soit pour lui. Je ne pense pas non plus qu’il se préoccupe énormément de son classement », a déclaré le numéro deux mondial.
Publié le lundi 3 août 2026 à 09:14