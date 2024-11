La cote médi­ter­ra­néenne espa­gnole traverse une période très agitée depuis quelques semaines.

Après les inon­da­tions meur­trières dans la région de Valence qui ont fait plus de 200 morts, une nouvelle alerte météo­ro­lo­gique a été lancée ces dernières heures par les auto­rités sur plusieurs régions dont l’Andalousie et la ville de Malaga qui accueille cette semaine les phases finales de la Billie Jean King Cup.

Du coup, au vu des risques et des premières images qui nous parviennes, l’or­ga­ni­sa­tion a décidé de reporter à vendredi la rencontre attendue entre l’Espagne de Paula Badosa et la Pologne d’Iga Swiatek.

Billie Jean King Cup tie between Poland and Spain has been resche­duled for November 15th due to severe weather in Malaga.



Hopefully the weather starts to improve soon. ☔️



