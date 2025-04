Dans les colonnes de L’Équipe, Alizé Cornet, battue par la Belge de 17 ans, Jeline Vandromme, 758e mondiale, face à la Belgique en barrage de la Billie Jean King Cup, donne sa version des faits et cela fait un peu froid dans le dos.

« Pourquoi j’ai joué ? Toutes les autres étaient HS et si je n’y allais pas, personne ne jouait. Bennet voulait me garder pour le double, mais on avait pas d’autre option. Il ne faut pas oublier que j’ai 35 ans et que je vouais faire une reprise progres­sive, et là, je me retrouve à jouer la Fed Cup en simple, alors que je sors de huit semaines sur terre battue et je n’ai pas fait un seul entraî­ne­ment sur dur depuis un an. »