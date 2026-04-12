Pour la première d’Alizé Cornet en tant que capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, les Bleues ont battu la Serbie (2−0) et se sont ainsi quali­fiées pour le barrage d’ac­ces­sion au groupe mondial prévu en novembre prochain.

L’ex‐11e joueuse mondiale a raconté cette expé­rience riche en émotions dans des propos relayés par L’Equipe.

« Je pense que j’ai été bien bizutée pour ma première ! Malheureusement, ça a commencé par deux bles­sures (Diane Parry et Varvara Gracheva). Et après la pluie, j’ai passé dix heures sur le banc pour ma première journée de capi­taine. Je ne savais pas si j’étais prête à prendre ce volume de coaching mais ça m’a donné confiance parce que j’ai vu que j’en étais capable. La concen­tra­tion était là de bout en bout, donc je sais que je peux faire face. J’ai été à la place des filles, au fur et à mesure on se comprend de mieux en mieux, et je suis très satis­faite parce que la mayon­naise a pris avec tout le monde, très natu­rel­le­ment, et ça, c’était hyper impor­tant. Ça vient récom­penser tout ce travail qu’on fait avec Bertrand (Perret, l’en­traî­neur), qui s’est beau­coup investi et je suis contente pour lui aussi. »