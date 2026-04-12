Accueil Billie Jean King Cup

Alizé Cornet, capi­taine de l’équipe de France : « Je pense que j’ai été bien bizutée pour ma première ! »

Par
Baptiste Mulatier
-
357

Pour la première d’Alizé Cornet en tant que capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, les Bleues ont battu la Serbie (2−0) et se sont ainsi quali­fiées pour le barrage d’ac­ces­sion au groupe mondial prévu en novembre prochain. 

L’ex‐11e joueuse mondiale a raconté cette expé­rience riche en émotions dans des propos relayés par L’Equipe.

« Je pense que j’ai été bien bizutée pour ma première ! Malheureusement, ça a commencé par deux bles­sures (Diane Parry et Varvara Gracheva). Et après la pluie, j’ai passé dix heures sur le banc pour ma première journée de capi­taine. Je ne savais pas si j’étais prête à prendre ce volume de coaching mais ça m’a donné confiance parce que j’ai vu que j’en étais capable. La concen­tra­tion était là de bout en bout, donc je sais que je peux faire face. J’ai été à la place des filles, au fur et à mesure on se comprend de mieux en mieux, et je suis très satis­faite parce que la mayon­naise a pris avec tout le monde, très natu­rel­le­ment, et ça, c’était hyper impor­tant. Ça vient récom­penser tout ce travail qu’on fait avec Bertrand (Perret, l’en­traî­neur), qui s’est beau­coup investi et je suis contente pour lui aussi. »

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥