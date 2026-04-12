Pour la première d’Alizé Cornet en tant que capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, les Bleues ont battu la Serbie (2−0) et se sont ainsi qualifiées pour le barrage d’accession au groupe mondial prévu en novembre prochain.
L’ex‐11e joueuse mondiale a raconté cette expérience riche en émotions dans des propos relayés par L’Equipe.
« Je pense que j’ai été bien bizutée pour ma première ! Malheureusement, ça a commencé par deux blessures (Diane Parry et Varvara Gracheva). Et après la pluie, j’ai passé dix heures sur le banc pour ma première journée de capitaine. Je ne savais pas si j’étais prête à prendre ce volume de coaching mais ça m’a donné confiance parce que j’ai vu que j’en étais capable. La concentration était là de bout en bout, donc je sais que je peux faire face. J’ai été à la place des filles, au fur et à mesure on se comprend de mieux en mieux, et je suis très satisfaite parce que la mayonnaise a pris avec tout le monde, très naturellement, et ça, c’était hyper important. Ça vient récompenser tout ce travail qu’on fait avec Bertrand (Perret, l’entraîneur), qui s’est beaucoup investi et je suis contente pour lui aussi. »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 15:05