Alizé Cornet s’est exprimée sur le site offi­ciel de la Billie Jean King Cup, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Niçoise a envie de bien faire avec l’équipe de France sur cette phase finale de l’an­cienne Fed Cup.

« Nous savons que nous pouvons faire ressortir le meilleur de notre tennis avec l’équipe de France et je pense que cela fait une énorme diffé­rence. On sait ce que le capi­taine peut nous apporter sur le terrain et comment il peut nous aider à être les meilleures versions de nous‐mêmes. Je suis très fière de faire partie de cette équipe depuis si long­temps. J’ai appris il y a deux jours que c’était ma 27e sélec­tion en équipe de France. J’ai commencé à 18 ans. C’était un rêve, vous savez, de faire partie de l’équipe de France. J’ai gardé le rêve pendant toutes ces années. À chaque fois que je suis appelée en équipe de France, je suis toujours super contente, super fière de repré­senter mon pays. Nous l’avons gagnée dans le passé. Cela fait plus de six mois que nous atten­dons ce moment. »