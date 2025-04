Capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup (ex‐Fed Cup) depuis 2018, Julien Benneteau a fait le choix de ne pas prolonger son aven­ture. Il quit­tera son poste cet été. Une déci­sion qui inter­vient quelques semaines après l’échec cuisant face à la Belgique.

Après cette déroute, Julien Benneteau avait tenu des propos forts, en esti­mant que Diane Parry et Caroline Garcia, bles­sées, n’avaient pas assumé leurs respon­sa­bi­lités, contrai­gnant Alizée Cornet, tout juste sortie de sa retraite, à jouer un match décisif pour la montée en divi­sion 1.

La Fédération Française de Tennis et Julien Benneteau ont décidé d’un commun accord de ne pas recon­duire leur colla­bo­ra­tion au‐delà de cette saison.



« La Fédération Française de Tennis et Julien Benneteau ont décidé d’un commun accord de ne pas recon­duire leur colla­bo­ra­tion au‐delà de cette saison. La Fédération tient à remer­cier Julien Benneteau pour son enga­ge­ment auprès de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », a écrit la FFT dans un commu­niqué, remer­ciant au passage l’an­cien 25e mondial pour ses services et notam­ment la reten­tis­sante victoire face à l’Australie en 2019.

Reste désor­mais à savoir qui reprendra les rênes de cette équipe de France au niveau de plus en plus inquiétant.