Eblouissante durant toute la compé­ti­tion, Belinda Bencic a remporté toutes ses rencontres et a permis à la Suisse de dominer l’Australie (2−0) pour soulever la Coupe à Glasgow et enfiler la veste des lauréates, une nouveauté en Fed Cup devenue Billie Jean King Cup.

En confé­rence de presse, Belinda a avoué que les matchs par équipes lui donnait une énergie supplé­men­taire : « Je devrais devenir une joueuse d’équipe et plus jamais m’aligner en indi­vi­duel. C’est dur à expli­quer… (Elle se reprend.) Mais si, c’est très facile : j’adore jouer pour les autres, pour mon pays. Déjà petite, je rêvais de voir le drapeau se lever après une victoire. Ces sensa­tions me permettent d’aller cher­cher quelques pour‐cent de plus qui me manquent parfois dans les autres tour­nois. En fait, j’ai besoin d’eux (de l’équipe) en Grand Chelem. Il faut qu’ils viennent tous. Heureusement, on reprend en janvier avec la United Cup (ndlr : nouvelle Hopman Cup). C’est bon pour moi. »

Peu de temps après comme la confé­rence de presse commen­çait à s’éter­niser Belinda a décidé de stopper les débats avec une petite blague : « Bon, plus de ques­tions ? On peut aller se bourrer la gueule ? »