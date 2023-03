Une confron­ta­tion impor­tante attend l’équipe de France Billie Jean King Cup les 14 et 15 avril. Les Bleues défie­ront la Grande‐Bretagne à Coventry lors d’un tour de quali­fi­ca­tion pour la phase finale (qui aura lieu quelques mois plus tard du 7 au 12 novembre).

Pour tenter de se quali­fier, le capi­taine Julien Benneteau a sélec­tionné Caroline Garcia, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Clara Burel.

« Mon idée est de ne partir qu’avec quatre joueuses, même si le règle­ment me permet d’en choisir cinq. Dans un format où l’on a peu de temps sur place pour se préparer, c’est plus facile en termes d’or­ga­ni­sa­tion. Trois d’entre elles peuvent prétendre à une place en double, ce qui me laisse des oppor­tu­nités, a expliqué Benneteau, très satis­fait de son équipe. Cette homo­gé­néité et cette richesse que je peux avoir au sein de l’équipe de France peut faire la diffé­rence »

Le capi­taine Julien Benneteau s’est exprimé sur les forces en présence du côté des Bleues 🇬🇧🇫🇷



➕https://t.co/Wkrbz8WQrF#BJKCup pic.twitter.com/wl6WtMfoQG — FFT (@FFTennis) March 17, 2023

Rendez‐vous dans moins d’un mois.