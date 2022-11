Tout juste arrivée du Texas, Caroline Garcia n’a pas eu le temps de ranger son chapeau qu’elle était déjà sur le court pour préparer son match d’aujourd’hui.

Alors que l’on aurait pu penser qu’elle pouvait faire l’im­passe sur ce premier match, elle a voulu au contraire défendre tout de suite les couleurs de son pays comme l’a affirmé son sélec­tion­neur, Julien Bennetau dans les colonnes de l’Equipe : « Caro est dans l’eu­phorie de sa victoire au Masters, elle est contente de retrouver l’équipe. On est hyper‐vigilants sur son état. La tête va très bien, elle est très posi­tive, et on pense que ça peut compenser la fatigue physique.La déci­sion a été prise d’un commun accord » a expliqué le Capitaine.

Caroline va rentrer sur le court après le match de Cornet, elle affronte Suzan Lemens (213ème).