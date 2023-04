Si la France mène 2–0 face à la Grande‐Bretagne lors du tour quali­fi­catif de Billie Jean King Cup, Garcia et Cornet ont souf­fert pour amener ces deux points précieux à leur équipe. Surtout Caroline qui a dû batailler pendant trois heures et trente minutes de jeu pour venir à bout de la 154e joueuse mondiale, Katie Boulter (6−7 [2], 7–6 [4], 7–6 [2]).

Pour L’Equipe, le capi­taine des Bleues Julien Benneteau a fait son analyse du match.

« Ce manque de confiance et cette fébri­lité, c’est encore une fois dû à un juge­ment envers elle‐même qui est trop dur. Surtout avec son style de jeu. Il faut qu’elle assume ses choix, qu’elle les accepte. Qu’elle accepte de faire quelques erreurs parce qu’à la longue c’est ce qui fait qu’elle va gagner. Et puis il y a cette tension qui est arrivée très vite à 3–2 au premier quand elle se fait breaker. Ensuite dans le deuxième, tu sens que c’est dur donc elle se relâche incons­ciem­ment. Elle arrive à breaker et malheu­reu­se­ment la tension la rattrape dans des situa­tions diffi­ciles. Elle est menée 7–6, 5–4, puis 7–6, 6–5 mais elle sort deux bons jeux de service à chaque fois. Ça n’a pas été un long fleuve tran­quille. Moi je suis là pour leur répéter, répéter, répéter ce qu’elles doivent main­tenir quel que soit le score, quelle que soit la situa­tion, pour être en mesure de sortir le bon coup au bon moment. »