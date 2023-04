Si Caroline Garcia a qualifié la France pour la phase finale de la Billie Jean King Cup en appor­tant un deuxième point décisif à son équipe samedi contre la Grande‐Bretagne, la 5e joueuse mondiale regret­tait tout de même la gestion de certains points impor­tants. Elle s’est exprimée dans des propos accordés à L’Equipe.

« Si on pouvait expli­quer les émotions ce serait bien (sourire), mais ce sont un peu les chal­lenges de la vie. Tes émotions te permettent de t’ac­cro­cher. Vendredi (victoire, 6–7 (2), 7–6 (4), 7–6 (2) en 3h26 contre Katie Boulter) l’envie de gagner, de m’ac­cro­cher pour l’équipe, m’a aidée à repousser mes limites. Et ce samedi (victoire, 6–1, 6–7 (10), 6–1 contre Harriet Dart) ça m’a joué des tours au tie‐break, quand le bras ne passait plus et que je faisais des doubles fautes dégueu­lasses. C’est pénible, mais tout ça fait aussi partie de qui je suis, comme personne et comme joueuse. Les émotions, tu peux toujours les gérer un peu mieux. »