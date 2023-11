Si l’équipe de France a battu l’Allemagne pour l’hon­neur, elle était déjà assurée d’être éliminée de sa poule en Billie Jean King Cup suite à sa défaite contre l’Italie. Caroline Garcia n’a pas encore digéré sa défaite en simple.

« C’est toujours un honneur de jouer pour l’équipe de France. Malheureusement cette semaine est une décep­tion person­nelle… Je n’ai pas réussi à remplir ma mission mercredi contre l’Italie et à aider mon équipe. Une nouvelle expé­rience diffi­cile, partagée avec l’équipe pour au moins aller cher­cher la victoire hier contre l’Allemagne. Merci aux suppor­teurs qui ont été incroyables dans une compé­ti­tion et un format compli­qués, ils ont réussi à répondre présents et être la pour nous toutes. Merci à cette belle équipe, aux filles et au staff qui nous entoure. C’était égale­ment incroyable de pouvoir vivre avec ma famille ce dernier chal­lenge de ma saison », a écrit la numéro 1 fran­çaise sur Instagram.

Caro’ a désor­mais plusieurs semaines pour recharger les batte­ries et repartir pour une saison 2024 exci­tante avec en point d’orgue les Jeux Olympiques de Paris.