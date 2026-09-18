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Championne à l’US Open, gros coup d’arrêt pour Rybakina

Par
Jean Muller
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Après sa grosse frayeur en quart de finale au WTA 1000 de Cincinnati, les fans de la petite balle jaune pensaient Elena Rybakina en pleine forme, épar­gnée d’un éven­tuel pépin physique. La nouvelle numéro un mondiale a remporté l’US Open avec un niveau fabu­leux pendant la quinzaine.

Il n’en serait rien, la triple cham­pionne en Grand Chelem a disputé le Majeur new‐yorkais avec sa bles­sure au tendon d’Achille. Pour pouvoir performer, la Kazakhe aurait joué avec des anal­gé­siques afin de calmer la douleur.

La consé­quence est terrible pour sa nation, quali­fiée pour le « Final 8 » de Billie Jean King Cup à Shenzhen (du 22 au 27 septembre). La fédé­ra­tion kazakhe a annoncé dans un commu­niqué, le forfait de la joueuse pour le tournoi, en conva­les­cence pour une durée de deux semaines. Rybakina devrait passer des examens complé­men­taires pour évaluer la gravité de la blessure. 

En n’es­pé­rant rien de trop inquié­tant pour la souve­raine de la WTA.

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 10:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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