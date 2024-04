C’est un choix qui risque de faire beau­coup parler main­te­nant que l’équipe de France s’est inclinée contre la Grande‐Bretagne (3−1) dans ce tour quali­fi­catif pour la Billie Jean King Cup disputé au Portel (Pas‐de‐Calais).

Alors que les deux nations étaient dos‐à‐dos (1−1) après la journée de vendredi suite à la victoire de Diane Parry et la défaite de Caroline Garcia, le capi­taine fran­çais, Julien Benneteau, a décidé d’ali­gner ce samedi Clara Burel à la place de la numéro 1 trico­lore, Caroline Garcia.

Un choix non‐payant puisque Clara s’est inclinée 7–5, 6–0 face à Katie Boulter après avoir pour­tant servi pour le gain de la première manche.

Dans les colonnes de L’Équipe, Clara Burel est revenue sur ce choix.

« C’est le capi­taine (Julien Benneteau) qui a décidé, il a fait son choix avec les infor­ma­tions qu’il avait. Je l’ai appris hier (vendredi). On a essayé de préparer ce match le mieux possible. Est‐ce que j’ai senti qu’il y avait beau­coup d’enjeu ? Pas forcé­ment, je me sentais plutôt bien au premier set, je suis bien rentrée dans le match mais il y a deux ou trois points qui ont coûté cher à la fin. Je ne me sentais pas spécia­le­ment tendue, peut‐être que certaines frappes n’étaient pas aussi libé­rées que d’ha­bi­tude mais c’est normal. »