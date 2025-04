Qualifiée pour le Final 8 de la Billie Jean King Cup après sa victoire face à la Suisse (2−1), l’Ukraine peut être fière d’elle alors que la guerre avec la Russie est toujours en cours.

Consciente de l’im­por­tance du moment, Elina Svitolina s’est exprimée avec émotion à l’issue de la rencontre.

« Cela repré­sente beau­coup pour nous. Ce n’était pas facile aujourd’hui (samedi) après le premier match, mais j’ai senti que notre esprit était fort, que l’énergie de la lutte était présente sur le terrain. Je suis très heureuse que l’équipe d’Ukraine ait atteint la finale pour la première fois – c’est un moment très spécial pour nous et pour notre pays. J’ai joué tant d’an­nées dans la Coupe Billie Jean King, et nous avons fina­le­ment réussi à nous quali­fier. C’est un moment très impor­tant pour moi. Je suis fière de la façon dont nous nous sommes serré les coudes, dont nous nous sommes battus et dont nous avons fina­le­ment atteint la finale. »