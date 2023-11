La phase finale de la Billie Jean King débute ce mercredi en Espagne à Seville.

Elle contient une phase quali­fi­ca­tive qui est composée de 4 groupes de 3 nations.

La France est avec l’Italie et l’Allemagne.

Chaque premier de poule est qualifié pour les demi‐finales.

Emmenée par Caroline Garcia, la France va tenter de réaliser une grosse performance.

Et visi­ble­ment le capi­taine Julien Benneteau y croit.

Direction Séville pour la phase finale de Billie Jean King Cup 🇪🇸



Du CNE au Stade Olympique de La Cartuja, avec en prime un discours impac­tant du capi­taine Julien Benneteau avant d’aller au combat 👊



Un jour avec les Bleues Épisode 1, dispo juste ici : https://t.co/4rPd1NbzMB… pic.twitter.com/Xb8LqiR4cI — FFT (@FFTennis) November 4, 2023

Dans sa causerie filmée par le service de commu­ni­ca­tion de la FFT, le Bressan passe un message clair, il faut d’abord se concen­trer sur le match contre l’Italie.

Il termine sa prise de parole par des mots très forts pour motiver ses troupes.

« Ayez ça au fond de vous mais je pense que l’on peut réaliser des grandes choses ensemble. Chaque membre du team y croit dur comme fer. On a une belle équipe et on peut aller très loin. Croyez en vous très très fort »