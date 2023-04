Dans les colonnes du Figaro, Julien Benneteau a accusé l’ITF d’être en dessous tout. Pour se justi­fier, il a pris l’exemple concret de l’or­ga­ni­sa­tion de la phase finale de la Billie Jean King Cup.

« Evidemment, accueillir une phase finale et jouer à la maison, c’est un avan­tage. Mais à part la date et le format, on ne connait pas le cahier des charges. J’ai discuté quelques secondes avec Gilles Moretton (président de la FFT) à ce sujet‐là, donc c’est très dur de se prononcer dans un sens ou dans l’autre. Il faut quand même signaler que le repré­sen­tant de l’ITF présent sur cette rencontre ne sait pas quel cahier des charges il faut adresser aux éven­tuels pays inté­ressés. Cela montre à quel point l’ITF est en‐dessous de tout depuis de nombreuses années sur ces compé­ti­tions, que ce soit avec la Coupe Davis ou la BJK Cup. Il serait temps qu’ils trouvent une solu­tion pérenne »