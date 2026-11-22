Balayée à domi­cile par l’Australie, l’équipe de France de Billie Jean King Cup ne retrou­vera donc pas le groupe élite.

Mais alors que les Bleues ont subi un cinglant 4–0, sans inscrire le moindre set, la capi­taine Alizé Cornet a préféré posi­tiver au micro de BeIN Sports après cette petite large défaite.

🎾 #CourtCentral

🇫🇷🗨️ Alizé Cornet : « Cette défaite est très enri­chis­sante, elle nous a montré nos limites… »

🗨️ « La décep­tion est immense mais ça nous fait grandir »#TennisExtra pic.twitter.com/Pgt50IYHnW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2026

« C’est hyper enri­chis­sant, ça nous a montré nos limites actuelles, nos champs de progres­sion à tous les joueurs, le staff, moi‐même. Je me suis beau­coup remise en ques­tion ce week‐end, mais en même temps c’est une très bonne chose parce que moi ce n’est que ma deuxième rencontre. J’ai fait Lisbonne cette année où ça s’est très bien passé et ici où ça s’est moins bien passé et à chaque fois il y a des ensei­gne­ments à en tirer. Il faut simple­ment arriver à prendre un peu de recul, à se poser les bonnes ques­tions. Mais ce qui est bien c’est que chacun est prêt à prendre sa part de respon­sa­bi­lité, je pense que ça c’est impor­tant. Donc ça nous fait grandir. La décep­tion est immense parce qu’on sait qu’on va être obligé de retourner dans le groupe 2. On a eu du mal à s’en extraire en avril, mais on a un groupe en construc­tion malgré tout. On a des géné­ra­tions diffé­rentes, on a une nouvelle capi­taine et moi je crois beau­coup en cette construc­tion. Je pense que dans le futur on va quand même réussir à faire de belles choses. Mais voilà il y a des ajus­te­ments, certains plus gros que d’autres à faire. Et là on va pouvoir profiter de ce bilan pour se projeter sur l’avenir. Mais évidem­ment on avait envie de briller ici au Portel et on n’a pas pris un set, donc oui c’est compliqué. »