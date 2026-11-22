Balayée à domicile par l’Australie, l’équipe de France de Billie Jean King Cup ne retrouvera donc pas le groupe élite.
Mais alors que les Bleues ont subi un cinglant 4–0, sans inscrire le moindre set, la capitaine Alizé Cornet a préféré positiver au micro de BeIN Sports après cette petite large défaite.
« C’est hyper enrichissant, ça nous a montré nos limites actuelles, nos champs de progression à tous les joueurs, le staff, moi‐même. Je me suis beaucoup remise en question ce week‐end, mais en même temps c’est une très bonne chose parce que moi ce n’est que ma deuxième rencontre. J’ai fait Lisbonne cette année où ça s’est très bien passé et ici où ça s’est moins bien passé et à chaque fois il y a des enseignements à en tirer. Il faut simplement arriver à prendre un peu de recul, à se poser les bonnes questions. Mais ce qui est bien c’est que chacun est prêt à prendre sa part de responsabilité, je pense que ça c’est important. Donc ça nous fait grandir. La déception est immense parce qu’on sait qu’on va être obligé de retourner dans le groupe 2. On a eu du mal à s’en extraire en avril, mais on a un groupe en construction malgré tout. On a des générations différentes, on a une nouvelle capitaine et moi je crois beaucoup en cette construction. Je pense que dans le futur on va quand même réussir à faire de belles choses. Mais voilà il y a des ajustements, certains plus gros que d’autres à faire. Et là on va pouvoir profiter de ce bilan pour se projeter sur l’avenir. Mais évidemment on avait envie de briller ici au Portel et on n’a pas pris un set, donc oui c’est compliqué. »
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 18:58