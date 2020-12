Tenante du titre, malgré le changement de nom et format, la France de Kristina Mladenovic et de Caroline Garcia a hérité de la Russie et de la Hongrie dans son groupe pour la phase finale prévue du 13 au 18 avril 2021 à Budapest.

À l’instar de sa sœur, la « nouvelle » Coupe Davis, l’ancienne Fed Cup se déroulera telle une Coupe du Monde, le temps d’une semaine, avec deux matchs de simple et un de double.

Placée avec le pays hôte, la Hongrie, représentée par Timea Babos et avec la Russie d’Alexandrova, de Kuznetsova ou encore de Pavlyuchenkova, l’équipe de France de Julien Benneteau devra réaliser une excellente phase de poule pour se hisser dans le dernier carré de la compétition.