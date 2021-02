Les jours se suivent et se res­semblent pour les orga­ni­sa­teurs de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup). Alors qu’ils avaient déjà déca­lé une pre­mière fois la phase finale de l’é­di­tion 2020 du 13 au 18 avril pro­chain à Budapest, ils ont annon­cé la déca­ler à nou­veau « plus tard en 2021″, sans annon­cer encore de date pré­cise. Un chan­ge­ment dû aux pro­to­coles sani­taires en cours en Hongrie.

« Plusieurs scé­na­rios sont à l’é­tude, notam­ment jouer à huis clos. Cependant, l’in­cer­ti­tude per­sis­tante et les défis dus au Covid‐19, au niveau local et inter­na­tio­nal, ont ren­du impos­sible l’or­ga­ni­sa­tion d’une com­pé­ti­tion par équipe de cette ampleur à Budapest aux dates pré­vues », ont annon­cé les orga­ni­sa­teurs via un communiqué.

En revanche, les qua­li­fi­ca­tions pour l’é­di­tion 2022 sont tou­jours pour l’ins­tant pro­gram­mées aux 16 et 17 avril prochain.