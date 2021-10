Placée dans le même groupe que le Canada et la Russe pour les phases finales de la Billy Jean King Cup qui auront lieu du 1er au 6 novembre prochain, la France peut souffler.

En effet, après le forfait de Bianca Andreescu, Tennis Canada vient d’an­noncer le retrait de Leylah Fernandez, battue au troi­sième tour d’Indian Wells et fina­liste à l’US Open : « Cela a toujours été un honneur de repré­senter mon pays. Le Canada nous a donné, à moi et à ma famille, telle­ment d’op­por­tu­nités et, ces dernières semaines, le soutien des Canadiens a signifié beau­coup pour moi. Après réflexion, j’ai pris la déci­sion de ne pas parti­ciper aux finales de la Coupe BJK. Je souhaite le meilleur à mon équipe en novembre prochain ! », a déclaré Leylah dans un communiqué.

Conséquence directe, elle sera remplacée par sa compa­triote Carol Zhao, 326e joueuse mondiale. L’équipe cana­dienne sera donc composée de Rebecca Marino, Gabriel Dabrowski, Françoise Abanda et, donc, de Claire Zhao. Une épine en moins dans le pied du capi­taine Julien Benneteau.