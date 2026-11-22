L’équipe de France de France de Billie Jean King Cup avait l’occasion de retrouver l’élite, soit la première division de l’épreuve. Mais c’est raté. Et même totalement raté, après une défaite 3–0 à domicile au Portel contre l’Australie.
Après les défaites en simple 6–2, 6–1 de Clara Burel contre Talia Gibson et 6–3, 6–4 de Diane Parry face à Storm Hunter, le duo Mladenovic‐Parry s’est incliné 6–2, 6–4 contre la paire Hunter‐Joint.
« Franchement on s’est fait démonter, c’est sacrément honteux. Encore la défaite, au combat, bon a la rigueur mais là, on s’est fait démolir sur les 3 matchs », a réagi l’observateur Romain Next Gen, suivi par près de 35 000 personnes sur le réseau social X.
La capitaine des Bleues, Alizé Cornet, a certainement dû tomber de haut face à la prestation décevante de ses joueuses ce week‐end.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 16:16