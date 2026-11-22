L’équipe de France de France de Billie Jean King Cup avait l’oc­ca­sion de retrouver l’élite, soit la première divi­sion de l’épreuve. Mais c’est raté. Et même tota­le­ment raté, après une défaite 3–0 à domi­cile au Portel contre l’Australie.

Après les défaites en simple 6–2, 6–1 de Clara Burel contre Talia Gibson et 6–3, 6–4 de Diane Parry face à Storm Hunter, le duo Mladenovic‐Parry s’est incliné 6–2, 6–4 contre la paire Hunter‐Joint.

« Franchement on s’est fait démonter, c’est sacré­ment honteux. Encore la défaite, au combat, bon a la rigueur mais là, on s’est fait démolir sur les 3 matchs », a réagi l’ob­ser­va­teur Romain Next Gen, suivi par près de 35 000 personnes sur le réseau social X.

Franchement on s’est fait démonter, c’est sacré­ment honteux.



Encore la défaite, au combat, bon a la rigueur mais là, on s’est fait démolir sur les 3 matchs https://t.co/I2MFm90h09 — Romain 🎾 (@RomainNextGen) November 22, 2026

La capi­taine des Bleues, Alizé Cornet, a certai­ne­ment dû tomber de haut face à la pres­ta­tion déce­vante de ses joueuses ce week‐end.