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Les terribles images de Norvège‐France…

Par
Laurent Trupiano
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Reléguée en divi­sion deux de la Billie Jean King Cup, l’équipe de France emmenée par une très ambi­tieuse Alizé Cornet affronte la Norvège qui n’est pas vrai­ment une grande nation de tennis féminin.

Inutile de préciser donc que cet évène­ment ne bous­cule pas les foules. 

Les images confirment tout cela et l’on est un peu triste surtout si on se souvient des joutes incroyables face aux grandes nations par le passé et notam­ment la finale mythique en Australie mais aussi à Strasbourg face à la République Tchèque.

Après il faut bien sûr recons­truire mais là on part de très très loin au niveau sportif et aussi au niveau de l’ambiance.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 09:15

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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