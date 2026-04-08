Reléguée en divi­sion deux de la Billie Jean King Cup, l’équipe de France emmenée par une très ambi­tieuse Alizé Cornet affronte la Norvège qui n’est pas vrai­ment une grande nation de tennis féminin.

Inutile de préciser donc que cet évène­ment ne bous­cule pas les foules.

C’est quoi ça ? 😱



Le déclin de la Billie Jean King Cup est encore pire que celui de la Coupe Davis.



On se retrouve dans le Groupe 1 à faire des matches de poules au Portugal sur les annexes du TC Oeiras.pic.twitter.com/5qk9iETJT8 — Tennis Legend (@TennisLegende) April 7, 2026

Les images confirment tout cela et l’on est un peu triste surtout si on se souvient des joutes incroyables face aux grandes nations par le passé et notam­ment la finale mythique en Australie mais aussi à Strasbourg face à la République Tchèque.

Après il faut bien sûr recons­truire mais là on part de très très loin au niveau sportif et aussi au niveau de l’ambiance.