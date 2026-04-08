Reléguée en division deux de la Billie Jean King Cup, l’équipe de France emmenée par une très ambitieuse Alizé Cornet affronte la Norvège qui n’est pas vraiment une grande nation de tennis féminin.
Inutile de préciser donc que cet évènement ne bouscule pas les foules.
C’est quoi ça ? 😱— Tennis Legend (@TennisLegende) April 7, 2026
Le déclin de la Billie Jean King Cup est encore pire que celui de la Coupe Davis.
On se retrouve dans le Groupe 1 à faire des matches de poules au Portugal sur les annexes du TC Oeiras.pic.twitter.com/5qk9iETJT8
Les images confirment tout cela et l’on est un peu triste surtout si on se souvient des joutes incroyables face aux grandes nations par le passé et notamment la finale mythique en Australie mais aussi à Strasbourg face à la République Tchèque.
Après il faut bien sûr reconstruire mais là on part de très très loin au niveau sportif et aussi au niveau de l’ambiance.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 09:15