Ce samedi, la Suisse et la Russie vont tenter de remporter la toute première Billie Jean King Cup, la nouvelle Fed Cup. Marion Bartoli en a profité pour dézin­guer le format dans les Grandes Gueules du sport, en englo­bant la Coupe Davis version Gérard Piqué, qui aura lieu du 25 novembre au 5 décembre.

« C’est vrai que la Fed Cup et la Coupe Davis étaient trop chro­no­phage. C’était trop chaque année. Ils auraient dû se dire : ‘On va le faire tous les deux ou trois ans’. Ils ont voulu tout regrouper sur une semaine et se sont dit, ‘ça va être génial’. Sauf que n’est pas possible ! Il y a une seule ville hôte donc si ce n’est pas le pays qui joue, tout le monde n’en a rien à foutre… En plus, les rencontres commencent à 10h30 donc personne ne regarde, surtout pendant Bercy… La solu­tion ? On redonne de la dimen­sion à cette compé­ti­tion, tous les trois ans et on en fait un grand rendez‐vous. Comment a‑t‐on pu détruire la Coupe Davis aussi comme ça avec des poules à Innsbruck et des phases finales à Madrid ? C’est de l’im­mense n’im­porte quoi, c’est ridi­cule, c’est affli­geant, comment on a pu en arriver là ?! », a lâché la Française, très remontée sur les ondes de RMC.