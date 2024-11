Jasmine a réalisé une saison de toute beauté. Finaliste à Roland‐Garros et à Wimbledon, elle va finir 4ème mondiale et c’est elle qui a mené l’Italie vers le titre en Bilie Jean King Cup. En confé­rence de presse, elle a dévoilé les recettes du succès de l’Italie.

Jasmine Paolini on team events



“I like a lot. Honestly it’s a nice way to finish the year. You have more energy from your colleagues & all the team. I enjoy being in the group. We have a lot of fun, we smile a lot..we play uno after dinner. We fight as well (laughs)…”



