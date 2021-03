Iga Swiatek a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle ne jouera pas la Billie Jean King Cup cette année. Pour rappel, la Pologne affron­tera le Brésil les 16 et 17 avril prochain. Elle explique devoir s’adapter en raison de la situa­tion sani­taire et des restric­tions liées à la Covid‐19, rappe­lant tout de même son amour pour son pays. Elle assure que les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle repré­sen­tera la Pologne, sont un grand objectif pour elle. « J’espère jouer plus de matchs de Billie Jean King Cup dans le futur » conclut la dernière gagnante de Roland‐Garros.

Reste à savoir comment cette déci­sion sera accueillie en Pologne.