Tombeuse de Paula Badosa jeudi (6−3, 6–7, 6–1) et vain­queure de ses deux premiers matchs de Billie Jean King Cup cette semaine, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek est revenue sur son inter­ac­tion avec l’Espagnole après l’avoir battue.

Nice moments at the net and after the match between Paula Badosa and Iga Swiatek. #BillieJeanKingCup pic.twitter.com/MISsnYABQV