Chaque pays possède ces coutumes culi­naires. La Chine est connu pour avoir une cuisine unique et raffiné mais il est vrai qu’elle peut quelques fois surprendre des convives par les produits utilisés. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé à Shenzen au buffet proposé par les orga­ni­sa­teurs de la finale de la Billie Jean King. Si pour certaines cham­pionnes, il n’y avait rien d’anormal cela n’a pas été le cas pour Tayor Towsend.

Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China :



“I’m honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are lite­rally killing frogs… bull­frogs. Aren’t those poiso­nous ? Aren’t those the ones that give you warts and boils… pic.twitter.com/IQHDp49yrZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025

« Honnêtement, je suis telle­ment choquée par ce que j’ai vu au buffet de dîner. En y repen­sant… ces gens tuent litté­ra­le­ment des grenouilles… des crapauds buffles. Ne sont‐ils pas veni­meux ? Ne sont‐ce pas ceux qui donnent des verrues et des furoncles, ce genre de choses ? Et le fait que tout soit mijoté avec des piments, des poivrons et des oignons. Comme si, wow, vous en avez vrai­ment fait un plat. Dans l’ensemble, je donne­rais genre un solide 2 sur 10 pour l’instant, parce que c’est insensé »

Les propos de l’Américaine qui parle aussi de « ces gens » pour dési­gner le peuple chinois ont fait le tour du monde avec les consé­quences que l’on imagine surtout après l’al­ter­ca­tion qu’elle avait eu avec la joueuse lettone Jelena Ostapenko accusée d’avoir été raciste avec elle.

Si la théorie du racisme est assez gros­sière, celle de l’igno­rance et d’un manque cruelle de culture semble tenir la route.