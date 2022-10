En atten­dant de rece­voir une wild‐card pour le Masters 1000 de Paris‐Bercy (30 octobre au 6 novembre), Gilles Simon dispute à Brest le dernier Challenger de sa carrière. Avant d’af­fronter Laurent Lokoli ce mardi à 18h30, le Niçois a tiré quelques ensei­gne­ments de sa belle et longue carrière dans des propos rapportés sur le site du tournoi.

« Ce fut un long chemin, des grandes joies, des grandes tris­tesses qui font que tu progresses (…) Au début tu sais pas tout ça, tu découvres tout (…), j’ai eu tous ces moment‐là à gérer depuis 20 ans, toutes les premières, main­te­nant toutes les dernières…pour moi dans la vie on fait deux choses : on apprend et on transmet. »