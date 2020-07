Hier dans la soirée, les organisateurs de l’Open de Brest ont confirmé par un communiqué de presse que l’édition 2020 n’aurait pas lieu.

La liste des challengers français qui ont été annulé commence à être « lourde ».

Le tournoi aurait du se tenir du 26 Octobre au 1er Novembre. « Face au contexte et ses incertitudes, c’était un choix de raison pour l’ACTB, association organisatrice du tournoi, et pour Rivacom Events, société gérant la coordination globale de l’organisation, qui ne pouvaient pas réunir les meilleures conditions pour garantir au public, bénévoles, partenaires et joueurs un tournoi digne des éditions passées, faisant de Brest l’un des meilleurs challengers ATP au monde. Parallèlement et sans lien direct, l’ACTB annonce également travailler actuellement avec l’ATP Tour et la FFT à positionner le tournoi brestois définitivement sur une nouvelle date » ont expliqué les organisateurs.