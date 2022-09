139e joueur mondial en arri­vant en Ille‐et‐Vilaine et auteur d’une saison 2022 pas loin d’être catas­tro­phique, Ugo Humbert a réalisé une semaine parfaite sur l’Open Blot de Rennes, tournoi de caté­gorie Challenger.

Non seule­ment le Messin n’a pas concédé le moindre set mais il a en plus dominé de la tête et des épaules sa finale face à Dominic Thiem qui, malgré cette lourde défaite, confirme jour après jour ses progrès depuis son retour de bles­sure au mois de mars.

Une victoire nette et sans bavure (6−3, 6–0, en 1h15) pour Humbert qui va en plus grimper de 29 places au clas­se­ment ATP ce lundi pour se rappro­cher un peu plus du top 100 mondial (110e).

Et avec la fin de saison en indoor qui se profile, dans des condi­tions qu’il aime, Ugo pour­rait avoir une belle carte à jouer. C’est en tout cas tout ce qu’on lui souhaite après avoir tant galéré ces derniers mois.