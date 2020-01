Absent des courts depuis novembre 2017 à cause de nombreux problèmes physiques, l’ancien 12e mondial et demi-finaliste à Wimbledon, Jerzy Janowicz, a réussi son grand retour à l’occasion du premier tour du Challenger de Rennes : 6-7(3), 7-6(4), 6-4 face au Tchèque Tomas Machac après 2h50 de jeu. A noter qu’il reste encore un match à disputer entre le Français Benjamin Bonzi et l’Anglais James Ward.

Retrouvez ci-dessous les résultats de la journée de lundi sur l’Open Blot de Rennes :

V. Kopriva (CZE) bat V. Durasovic (NOR) : 3-6, 6-3, 6-4

V. Safranek (CZE) bat D. Added (FRA) : 6-4, 6-2

A. Rinderknech (FRA) bat A. Arnaboldi (ITA) : 6-4, 6-3

K. Jacquet (FRA) bat A. Celikbilek (TUR) : 3-6, 7-5, 6-0

N. Serdarusic (CRO) bat M. Hamou (FRA) : 7-5, 7-6(3)

K.M. Maamoun (EGY) bat J. Rodionov (AUT) : 7-6(5), 6-3

M. Zverev (GER) bat M. Crepatte (FRA) : 6-0, 6-1

P. Niklas-Salminen (FIN) bat L. Vanni (ITA) : 6-3, 6-4