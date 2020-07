Le directeur du tournoi, dont We Love tennis est partenaire, a analysé pour le quotidien Ouest-France le pourquoi de la décision d’annuler cette année les Internationaux de Vendée qui devait se dérouler du 5 au 11 octobre à Mouilleron-le-Captif, une décision qui n’a pas été pris à la légère : « On est déjà considéré comme l’un des plus grands challengers au monde et on veut le rester. On n’a pas envie de trahir notre réputation cette année parce que les conditions ne sont pas réunies pour être au niveau de nos exigences. On préfère ne pas faire plutôt que de mal faire. »

L’autre crainte révélée toujours dans Ouest-France, par Patrick Miot, le président du Comité d’organisation des Internationaux de tennis de Vendée était aussi de voir le tournoi affaibli par une décision de l’ATP : « Dans l’état actuel des choses, les conditions sanitaires imposées sont relativement peu compatibles avec la convivialité que l’on souhaite maintenir dans notre tournoi. D’autre part, l’ATP ne sait pas encore sur quel pied danser. On croit savoir que l’ATP va avoir un certain nombre d’épreuves à caser et qu’il n’est pas impossible qu’ils nous mettent un autre tournoi pendant la semaine des Internationaux de Vendée. »