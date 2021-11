Après être devenu ce lundi le premier joueur né en 2005 à se quali­fier pour le tableau prin­cipal d’un tournoi Challenger, à Roanne, Gabriel Debru est encore allé plus loin.

Confronté à l’Italien Andrea Pellegrino ce mardi au premier tour du tournoi roan­nais, le Tricolore de 15 ans a réalisé l’ex­ploit de l’emporter alors qu’il n’est pas même pas encore classé à l’ATP (22e chez les Juniors). Une victoire 4–6, 6–2, 6–3 pour ce joueur de 15 ans qui devient pas ailleurs le quatrième plus jeune joueur de l’his­toire à remporter un match sur le circuit secon­daire derrière notam­ment Félix Auger‐Aliassime et Rafael Nadal, et devant Carlos Alcaraz (voir la liste ci‐dessous).

Une perfor­mance presque irra­tionnel pour un joueur aussi jeune et qui risque de faire beau­coup parler. Au prochain tour, Debru affron­tera son compa­triote Hugo Grenier, 184e joueur mondial.