Vainqueur de son premier tournoi Challenger, à Trieste, à seulement 17 ans et 3 mois, l’Espagnol Carlos Alcaraz a rejoint au palmarès des joueurs les plus précoces certains des plus grands joueurs de ce sport comme Rafael Nadal, Juan Martin del Potro ou encore Novak Djokovic. Ça promet.

📊 Tenistas en activo más jóvenes que conquistaron su primer 🏆 del Challenger Tour :



16y 19d 🇫🇷 Gasquet (7)

16y 4m 🇦🇺 Tomic (17)

16y 9m 🇪🇸 Nadal (1)

16y 10m 🇨🇦 Auger (17)

17y 1d 🇷🇸 Djokovic (1)

17y 1m 🇦🇷 Del Potro (3)

17y 2m 🇩🇪 Zverev (3)

17y 3m 🇪🇸 ALCARAZ



