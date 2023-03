🇫🇷 @lucavanassche joins elite company 👀



Since 2016, only five players have reached five #ATPChallenger finals before turning 19…



🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime

🇺🇸 Frances Tiafoe

🇩🇰 Holger Rune

🇫🇷 Luca van Assche



📸: Alexis Atteret | @TeregaOpen pic.twitter.com/3YbIKZd7KL