Vainqueur de son deuxième chal­lenger de suite à Nottingham, Andy Murray a donc aligné 10 succès de rang. Ce lundi, il est 38ème au clas­se­ment pas très loin du cut de 32 pour être tête de série dans les tour­nois du Grand Chelem.

Lors de sa confé­rence d’après match, l’Ecossais a insisté sur ces deux derniers trophées car il pense qu’il a peut être faire une erreur lors de son retour en négli­geant la qualité du circuit challenger.

« J’aurais aimé descendre de caté­gorie plus tôt et jouer davan­tage à ce niveau. J’ai joué quelques tour­nois Challenger lors de mon retour, mais j’au­rais peut‐être dû y rester un peu plus long­temps. Ces dernières semaines, j’ai battu trois ou quatre joueurs du Top 100. J’ai remporté de belles victoires contre des joueurs expé­ri­mentés sur gazon »